През следващата седмица за ремонт на фуги временно ще се ограничава движението в участъци от АМ „Струма" в област Кюстендил

През следващата седмица - от 23 март (понеделник) до 27 март (петък), временно ще се ограничава движението в участъци от АМ „Струма", в област Кюстендил, за гаранционни ремонти по фуги на мостови съоръжения. Дейностите ще се изпълняват през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи.

На 23 и 24 март, от 8 ч. до 17 ч., ще се работи при 38-ми км на магистралата в посока Благоевград. Ремонтните дейности ще се извършват в активната и аварийната ленти, които ще бъдат затворени за движение, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

На 25 март, от 8 ч. до 17 ч., ще се работи при 45-ти км в посока Благоевград. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

На 26 март, от 8 ч. до 17 ч., ремонтни дейности ще са при 46-ти км на автомагистралата в посока Благоевград. Ще се работи в активната и аварийната ленти, а автомобилите ще преминават по изпреварващата.

На 27 март, от 8 ч. до 15 ч., ще се работи при 46-ти км в посока София. Трафикът ще преминава по изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.