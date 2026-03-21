Старо Търново става пешеходно за Празника на града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с Празника на Велико Търново – 22 март, както и събитията в празничния ден, въвежда се временна организация на движението в град Велико Търново на дата 22.03.2026 г. /неделя/, както следва:

1. Затварят се за движение на пътни превозни средства и освобождаване от паркирали такива, следните улици и улични участъци:

• По протежение на маршрута на празничното шествие: каменен мост на река Янтра /църква „Св. 40 мъченици"/, ул. „Климент Охридски", площад „Цар Асен І", ул. „Иван Вазов", ул. „Никола Пиколо", ул. „Велчо Джамджията", площад „Велчова завера", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Христо Караминков" и ул. „Независимост" до сградата на Община Велико Търново, за времето от 08,50 ч. до 21,00 ч. или до приключване на събитието.

• Улица „Васил Левски" - в участъка от сградата на Община Велико Търново до студентски стол , за времето от 09,30 ч. до 21,00 ч. или до приключване на събитието.

• Улица „Христо Ботев" - от кръстовището с ул. „Ивайло" и ул. „Хаджи Димитър" до ул.„Независимост" /пощата/, за времето от 09,30 ч. до 12,30 ч. или до приключване на събитието;

• Улица „Георги С. Раковски" /Самоводска чаршия/, ул. „Поп Матей Преображенски", ул. „Въстаническа", площад „Георги Кирков" - освобождаване от паркирали пътни превозни средства, за времето от 11,00 ч. до 19,00 ч. или до приключване на събитието.

2. Да се направят промени в маршрутите на градските автобусни линии, както следва:

• № 1 и № 2 за периода 9.30 ч. до 21,00 ч. - ул. „Бачо Киро", ул." „7-ми юли", кръгово кръстовище ул. „Христо Ботев"- обръщало „Летен Театър";

• № 20, 40, 50, 100 и 110 за периода 08,50 ч. до 12,30 часа и от 17.00 ч. до 21,00 ч. - ул. „Бачо Киро", ул. „7-ми юли", кръгово кръстовище ул. „Христо Ботев" - обръщало „Летен Театър".

• Движението на автобусите с № 4, 5, 9, 13 и 70 в централна градска част да става по ул. „Бачо Киро" - ул. „Седми юли" - до кръгово кръстовище на ул. „Христо Ботев"- краен пункт /ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" или кв. „Чолаковци"/ и обратно.

В останалата им част маршрутите на цитираните градски автобусни линии остават непроменени.