Православен календар за 23 март

Св. свщмчк Никон. Св. прпмчк Лука Одрински.

През III в. в Неапол живял войнът Никон. Бил езичник, но майка му била християнка, която искала синът й да възлюби Бог. По време на битка Никон бил обкръжен. Той си спомнил майчините наставления и се помолил за спасение. Господ чул молитвите на война и той победил. Никон бил ръкоположен за свещеник. Поверени му били 199 иноци. Срещу тях имало гонения и били обезглавени, а св. Никон бил оставен жив, за да бъде подложен на изтезания. Накрая приел мъченическа смърт.