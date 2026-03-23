"Тренд": 5 сигурни в парламента, БСП точно на ръба...

Бананови мъфини с овесени ядки

Кой готви

"Надявам се рецептата да ви хареса и да си приготвите тези вкусни бананови мъфини!", пише ни Валя Михайлова.

Продукти

2 бр. добре узрели банана, 2 яйца, 1 ч. ч. фини овесени ядки, 1/2 ч.ч. брашно, 1/2 ч.ч. захар, 1/2 ч.ч. кокосово мляко, 50 мл олио, 1 пакетче бакпулвер, 1 к.л. сода бикарбонат и една 1 к.л. канела, 1 ванилия

Начин на приготвяне

Първо загрейте фурната на 180 градуса и подгответе формичките за мъфини. След това намачкайте бананите в купа и добавете към тях яйцата, захарта, олиото и кокосовото мляко.

Разбъркайте добре, докато сместа стане еднородна. След това прибавете сухите съставки – овесените ядки, брашното, бакпулвера, содата и канелата. Разбъркайте отново, докато получите гладка смес.

Разпределете сместа във формичките и печете около 25 минути, докато мъфините придобият златист цвят и приятен аромат. По желание може да добавите ядки или парченца шоколад.

