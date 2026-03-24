Ориз басмати с агнешко

Гарниран със заквасена сметана и орехи пекан
КОЙ ГОТВИ
Румен Петров предлага интересна рецепта за настъпващия сезон на агнешкото.
ПРОДУКТИ
300-400 г агнешко месо, 150 г бял ориз басмати, 5 стръка зелен лук, 2 моркова, 1 домат, магданоз, черен пипер и сол на вкус;
За гарниране: заквасена сметана, орехи пекан, златни стафиди, пресен джоджен или мента
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Запържваме ситно нарязаните лук и моркови за 5-10 минути. Добавяме измития ориз, настъргания домат и подправяме с черен пипер и сол.
Наливаме около 650 -700 мл вода или зеленчуков бульон. Прехвърляме в тава и нареждаме свареното и накъсано на парчета агнешко месо и поръсваме с накълцан магданоз.
Печем в умерена фурна до омекването на ориза. Поднасяме ориза, оформен в купичка или ринг. Върху него слагаме парченца от месото и поръсваме с малко стафиди.
Гарнираме със заквасена сметана, орехи пекан и стръкче джоджен или мента.