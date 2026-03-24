Интензивен е трафикът на изхода за камиони на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" по данни към 06:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.