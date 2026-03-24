Проф. Георги Рачев: Пролетта идва по-хладна и по-влажна

Утре и вдругиден температурите ще са без промяна, но за уикенда ни очаква хладно време та чак до Цветница, каза проф. Георги Рачев в студиото на bTV.
За откриващия се в събота мотосезон климатологът прогнозира кално и мокро време.
Според него над Европа има високо атмосферно налягане, но се създава средиземноморски циклон, който стигайки до България ще донесе хладно и влажно време.
"Утре очакваме до 18 градуса, след това ще захладнее заради нахлуването на хладен въздух.
В София - по-хладно и влажно време до Цветница. В общи линии идва пролетта но по-хладна и по-влажна, без мраз и слани.
В Боровец ще натрупа още сняг.
В Пловдив - топло 17-18 градуса за уикенда, после валежи и до 12-13 градуса.
Във Варна - дъжд до Цветница и хладно.
В Русе - повече дъжд, днес затопляне и през уикенда захлаждане.
В Плевен - над 10 л/кв. м дъжд.
След Великден може и да спираме парното - няма да има мраз и слани, засега", обясни проф. Рачев.
Според него над Персийския залив - Иран, Кувейт, Дубай, Бахрейн, има плътна облачност и вали дъжд. От вчера в Дубай непрекъснато вали и има гръмотевици, дъждовете ще са обилни и може да има наводнени места.