Проф. Георги Рачев: Пролетта идва по-хладна и по-влажна

Утре и вдругиден температурите ще са без промяна, но за уикенда ни очаква хладно време та чак до Цветница, каза проф. Георги Рачев в студиото на bTV.

За откриващия се в събота мотосезон климатологът прогнозира кално и мокро време.

Според него над Европа има високо атмосферно налягане, но се създава средиземноморски циклон, който стигайки до България ще донесе хладно и влажно време.

"Утре очакваме до 18 градуса, след това ще захладнее заради нахлуването на хладен въздух.

В София - по-хладно и влажно време до Цветница. В общи линии идва пролетта но по-хладна и по-влажна, без мраз и слани.

В Боровец ще натрупа още сняг.

В Пловдив - топло 17-18 градуса за уикенда, после валежи и до 12-13 градуса.

Във Варна - дъжд до Цветница и хладно.

В Русе - повече дъжд, днес затопляне и през уикенда захлаждане.

В Плевен - над 10 л/кв. м дъжд.

След Великден може и да спираме парното - няма да има мраз и слани, засега", обясни проф. Рачев.

Според него над Персийския залив - Иран, Кувейт, Дубай, Бахрейн, има плътна облачност и вали дъжд. От вчера в Дубай непрекъснато вали и има гръмотевици, дъждовете ще са обилни и може да има наводнени места.