Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е облачно и мъгливо, превалява слаб сняг и температурите са между -3 и -5 градуса. Съоръженията по курортите работят.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, информират от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно с валежи от сняг над 1000 метра. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, а на 2000 метра – около минус 3°.