Вижте къде в София няма да има вода на 25 март

Вода СНИМКА: Pixabay

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 25 март - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Морени", м. Гърдова глава се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между: ул. „Букара", ул. „Студен кладенец", ул. „Морени" и ул. „Петко войвода".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси: ул. „Букара" на кръстовишето с ул. „Петко войвода".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

