Слаб вятър ще прогони облаците утре

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна, слаби валежи от дъжд ще има главно в района на Родопите. Разкъсвания на облачността ще има над западните, а след полунощ и над североизточните райони. Ще духа слаб вятър, предимно от североизток, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното, съобщава БТА.

Утре ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени в часовете преди обяд. Слаби превалявания ще има главно на места в планините и планинските райони. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителна ще е облачността в часовете преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток и ще отслабне.

Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който след обяд постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните - между 15° и 20°. В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще нахлува студен въздух. В Западна България температурите ще се понижат, а в централните и източните райони ще са все още до 18°-19°.