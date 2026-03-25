Кексчета с грис без яйца

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща вкусна рецепта за десерт.

ПРОДУКТИ

1 1/2 ч.ч. брашно

1/2 ч.ч. грис

1 ч.ч. прясно мляко

1 ч.ч. захар

1/3 ч.ч. олио

1 пак. бакпулвер

1/2 ч.ч. смлени орехови ядки

50-60 г стафиди

пудра захар за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изсипваме в дълбока купа гриса, добавяме прясното мляко и разбъркваме добре. Оставяме около 20-30 минути, за да набъбне грисът. След това добавяме захарта, пресятото брашно с бакпулвера и олиото.

Разбъркваме отново всичко добре. Накрая прибавяме стафидите и орехите и отново разбъркваме добре.

Приготвяме си формички за кексчета, в които слагаме хартиени капсули или ги намазваме с олио или чисто масло. Във всяка формичка изсипваме до 1/3 от обема им от кексовата смес.

Печем кексчетата в предварително затоплена фурна на 180 градуса до суха клечка, около 20-25 минути. Готовите кексчета изваждаме върху решетка, за да изстинат. Поръсваме след това по желание с пудра захар.