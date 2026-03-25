Кексчета с грис без яйца

КОЙ ГОТВИ
Виолета Василева изпраща вкусна рецепта за десерт.
ПРОДУКТИ
1 1/2 ч.ч. брашно
1/2 ч.ч. грис
1 ч.ч. прясно мляко
1 ч.ч. захар
1/3 ч.ч. олио
1 пак. бакпулвер
1/2 ч.ч. смлени орехови ядки
50-60 г стафиди
пудра захар за поръсване
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Изсипваме в дълбока купа гриса, добавяме прясното мляко и разбъркваме добре. Оставяме около 20-30 минути, за да набъбне грисът. След това добавяме захарта, пресятото брашно с бакпулвера и олиото.
Разбъркваме отново всичко добре. Накрая прибавяме стафидите и орехите и отново разбъркваме добре.
Приготвяме си формички за кексчета, в които слагаме хартиени капсули или ги намазваме с олио или чисто масло. Във всяка формичка изсипваме до 1/3 от обема им от кексовата смес.
Печем кексчетата в предварително затоплена фурна на 180 градуса до суха клечка, около 20-25 минути. Готовите кексчета изваждаме върху решетка, за да изстинат. Поръсваме след това по желание с пудра захар.