Защо идва много различна криза?

Интензивен е трафикът за камиони на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните са към 6:00 часа, уточнява БТА. 

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента, напомнят от "Гранична полиция".

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи на границата с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

