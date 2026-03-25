Добри са условията за туризъм в планините

Добри условия за туризъм и ски в планините днес СНИМКА: АРХИВ

Условията в планините са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между минус шест и нула градуса и има разкъсана облачност. По високите части духа слаб вятър от североизток, посочиха още от ПСС.

Повечето планински курорти работят.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който следобед постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.  

