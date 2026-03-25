Преминаваме към лятно часово време събота срещу неделя, местим часовниците с един час напред

На 29 март 2026 г. в 03:00 ч. се въвежда лятно часово време и часовниците се преместват с час напред, съобщиха от Българския институт по метрология.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

На 26 октомври миналата година страната ни премина към зимно часово време, съобщава БТА.

През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз, пише на сайта на Европейския съвет. До вземането на окончателно решение действащата система остава в сила.