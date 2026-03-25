Започна полагането на асфалт в затворения за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе

Асфалтира се затвореният за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе. В платното за България, в което в момента се работи, е положен долен асфалтов пласт, поставена е хидроизолация по пътната плоча и по външната тротоарна зона, монтират се реставрираният пешеходен парапет и стоманените плочи при вътрешната тротоарна зона, съобщиха от АПИ.

В следващите дни по график ще продължи производството на стоманобетонни пътни панели, монтирането на пешеходния парапет и полагането на асфалтобетон.

На обекта се работи ежедневно като целта е в почивните дни за Великден, които тази година са от 10 до 13 април, движението по Дунав мост при Русе да е без ограничения в двете платна. Предвижда се в последния работен ден – на 9 април, да бъде възстановено преминаването в участъка, в който в момента се работи. По този начин на шофьорите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

След почивните дни за Великден строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния.

Основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.