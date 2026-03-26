Салата с булгур и сушени домати с каперси

КОЙ ГОТВИ
“Предлагам на читателите рецепта за вкусна и засищаща салата, подходяща за пости”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
1 ч.ч. едър булгур
2 1/2 ч.ч. гореща
вода
1 връзка магданоз
1 червена и
1 зелена чушка
10-12 сушени
домата с каперси в
зехтин
няколко стръка зелен лук или 1/2 глава лилав лук
1 с.л. чушкова паста
1 с.л. доматена паста
1/2 лимон
зехтин и сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Наливаме водата в тенджера на котлона и я оставяме да заври. Изключваме котлона и изсипваме булгура в горещата вода.
Похлупваме да се задуши и оставяме да поеме водата и се охлади напълно.
Приготвяме си зеленчуците, като всичко нарязваме на дребно. При охладения булгур добавяме чушковата и доматената паста, дребно нарязаните зеленчуци, изцедения лимон, зехтин.
Разбъркваме хубаво и накрая добавяме и сол, ако е необходимо, защото пастите са солени. Салатата сервираме охладена.