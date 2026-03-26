Салата с булгур и сушени домати с каперси

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам на читателите рецепта за вкусна и засищаща салата, подходяща за пости”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

1 ч.ч. едър булгур

2 1/2 ч.ч. гореща

вода

1 връзка магданоз

1 червена и

1 зелена чушка

10-12 сушени

домата с каперси в

зехтин

няколко стръка зелен лук или 1/2 глава лилав лук

1 с.л. чушкова паста

1 с.л. доматена паста

1/2 лимон

зехтин и сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Наливаме водата в тенджера на котлона и я оставяме да заври. Изключваме котлона и изсипваме булгура в горещата вода.

Похлупваме да се задуши и оставяме да поеме водата и се охлади напълно.

Приготвяме си зеленчуците, като всичко нарязваме на дребно. При охладения булгур добавяме чушковата и доматената паста, дребно нарязаните зеленчуци, изцедения лимон, зехтин.

Разбъркваме хубаво и накрая добавяме и сол, ако е необходимо, защото пастите са солени. Салатата сервираме охладена.