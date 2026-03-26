Слънчево време с температури между 13 и 18 градуса ни очаква на 26 март

3160
Днес ще бъде предимно слънчево Снимка: Pixabay

Днес ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста. Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи; в София – около 18°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

Четете още

Още от Времето

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)