Южен вятър и най-топлият ден за седмицата днес, после рязко застудява

Синоптичната прогноза показва, че днес ще е най-топлият ден за седмицата, ще е приятно слънчево, но от утре започва рязък обрат. Очаква се застудяване, облачност, превалявания от дъжд или сняг в зависимост от надморската височина, съобщи Нова телевизия.

Южен вятър, на много места бурен, ще вдига градусите днес следобед въпреки хладната сутрин. При очаквани максимални температури до 17-18 градуса само ден по-късно ще са наполовина по-ниски.

Лошото време ще продължи поне около седмица. В отделни дни ще проблясва и слънце, но като изключение. Повече слънчеви часове вероятно ще има чак към следващия уикенд.