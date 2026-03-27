С голямото почистване идва пролетта, а с нея и времето за големите отстъпки! За да бъде красива нашата пролет, ще почистим качествено дома си, а това може да направим и изгодно в периода от 27.03. - 9.04.2026, като закупим с до 25% отстъпка перфектните помощници от Керхер, специални предложения за пролетно почистване:

Безкабелна прахосмукачка VC 7 Signature line с вграден сензор за прах, активна дюза за под и 2-степенно управление на мощността, поставя нови стандарти в резултатите от почистването и времето за работа. Уредът носи подписа на Алфред Керхер и е отличен като най-добър в категорията си

Прахосмукачка VC 7 Signature line се предлага в комплект с втора батерия, стойка за зареждане, накрайник за фуги, мини четка и мека четка за прах, както и инструмент за почистване на филтъра.

Безкабелният флагман на Керхер е с 3-степенна филтърна система с циклон, вход за въздух и HEPA хигиенни филтри. HEPA филтър (EN 1822:1998) за чист изходящ въздух. Филтърът се почиства лесно с едно щракване.

Смукачката за мокро и сухо почистване SE 6 Signature Line се отличава с впечатляваща ефективност на почистване и особено богата гама от аксесоари. Устройството с атрактивния си дизайн осигурява хигиенична чистота за много текстилни повърхности. Изпитаната технология на Kärcher за екстракция чрез разпръскване предлага най-добри резултати при почистването: чиста вода и препарат за почистване на текстил и тапицерии Kärcher RM 519 се разпръскват дълбоко в повърхностите под налягане и се изсмукват, заедно с разтворената мръсотия – идеално решение за семейства, алергични хора и домакинства с животни. SE 6 Signature Line е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна прахосмукачка за мокро/сухо почистване със своите аксесоари.

Система с 2 подвижни резервоара за чиста и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно пренасяне и практично място за съхранение на аксесоари върху устройството са част от характеристиките на перящата прахосмукачка, носеща подписа на основателя на компанията Алфред Керхер.

Само най-иновативните продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Новата линия WV 7 Signature: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята продуктова категория Kärcher е новият еталон в уредите за почистване на прозорци. Неговият елегантен дизайн, сведен до най-важното, прави почистването още по-удобно и без усилия.

WV 7 Signature Line е с още по-гъвкав смукателен накрайник и батерия с още по-дълго време на работа Новия гъвкав смукателен накрайник, позволява да премахнете излишните течности от гладки повърхности с едно движение и едно зареждане на батерията. Работното време на батерията е удължено на 100 минути.

Благодарение на дисплея, на който е изписаното останалото работно време на уреда, може да планирате с точност вашето почистване. Комбинация от пулверизатор и микрофибърна кърпа, както и прецизната изсмукваща дюза гарантират изключително чисти и блестящи прозорци без ивици. Ергономичния уред за почистване на прозорци също е и много хигиеничен, защото по време на употреба не влизате в контакт с мръсна вода.

Изберете вашия незаменим помощник от Керхер, за пролетното почистване в къщи. Бързо, лесно, качествено

FCV 2 Natural е подпочистващата машина 3в1. С иновативна функция Xtra!Clean прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности. FCV 2 Natural намалява наполовина времето за почистване и гарантира идеална чистота!

Благодарение на интегрираната функция за засмукване отпада необходимостта от предварително вакуумиране. Трите режима на почистване покриват всички видове замърсявания – дори най-упоритите петна и големите разливи се отстраняват без усилие. Уредът се адаптира към различни видове подови настилки и осигурява ефективно почистване до самия ръб, включително на килими и мокети в сух режим.

SC 5 Deluxe Signature Line превръща хигиеничното почистване в релаксиращо упражнение. Функции от висок клас като количеството на пара, което може да се регулира според повърхността и степента на замърсяване, или функцията VapoHydro, която може да се използва за включване на гореща вода в допълнение към парата, осигуряват истински УАУ ефект. Резервоарът е подвижен и може да се пълни постоянно, което гарантира непрекъсната работа.

Благодарение на LED дисплея на парочистачката SC 5 Deluxe Signature Line в реално време можете да видите колко бързо устройството е готово за употреба, а благодарение на вграденото отделение за аксесоари не само домът ви е подреден, след като работата е свършена.

В периода 27.03 – 9.04.2026 имаме възможността да обновим дома си с качествени уреди за почистване и да започнем пролетта на чисто, навсякъде в нашия дом с помощта на Керхер.

Снабден с прецизна LiDAR навигация, двойна лазерна система и камера, препятствията се избягват без усилие. RCV 5 не само прахосмуче, но може и да бърше. В режим на избърсване килимите се избягват автоматично.

Твърдите подове и килимите с нисък косъм се почистват автоматично и прецизно от интелигентния почистващ робот RCV 5. Сухата мръсотия се събира във вградения контейнер за отпадъци чрез въртящата се четка и страничната четка за ръбовете. Ултразвуковият сензор открива килими, които биха били по-добре почистени с помощта на функцията Auto Boost за максимална мощност на засмукване. Чрез приложението RCV 5 може да бъде изпратен на обиколка за проучване и автоматично да създаде карта на помещенията чрез LiDAR технология. За всяко помещение могат да се задават индивидуални параметри за почистване.

Mощен и енергийно ефективен уред, с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, както и смукателния маркуч и подовата дюза Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати от почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Сухо/мокро смукачката впечатлява с компактния си дизайн и здрав пластмасов контейнер от 17 л, 4 м кабел, 2 м смукателен маркуч и флийс филтърна торба.

Сухо/мокро смукачка WD 3 P V-17/4/20 е универсален помощник, който можем да използваме навсякъде в дома, гаража или работилницата ни. Чрез вграден контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване, електрически инструменти като триони или шлифовъчни машини се свързват към корпуса и мръсотията може да бъде изсмукана директно. Функцията издухване е полезна за почистване на трудно достъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се съхранява на кабелната кука, a тръбите и подовите дюзи на корпуса. Заключващата система „Pull & Push“ позволява лесното отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на смукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч.

Само сега в периода от 27 март до 9 април, може да закупите топ моделите носещи подписа на Алфред Керхер с 25% отстъпка.

