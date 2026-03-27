По-хладно, дъжд и опасност от лавини през почивните дни

В понеделник постепенно валежите спират, следобед ще е слънчево

Сериозно захлаждане се очаква през почивните дни в цялата страна. На много места ще превалява, в планините дори и сняг, като там има опасност от лавини. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Захлаждането ще започне още в петък, когато минималните температури ще бъдат от 2 до 7°, в Добруджа 8-9°, а по Черноморието - до 6°. От запад на изток облаците ще се уплътняват. Преди обед в западните райони ще започнат интензивни дъждове, в югозападните части от страната ще са придружени от гръмотевици. Следобед ще вали и в Централна България. Температурите ще се понижат и по високите части на планините дъждът

ще премине временно в сняг

През нощта срещу събота валежите ще достигат до Черноморието. В Рила и Пирин се очаква нов сняг до 10-15 см. Максималните температури ще са от 12 до 15°, в Югозападна България и на север от планините - до 18°. По Черноморието ще достигнат 11°. За района на София минимална температура около 3-4°, а максимална - до 6-8°.

В събота минималните температури ще бъдат от 1 до 6°, в Добруджа и по Черноморието - до 8°. Над страната ще се задържи дъждовно през целия ден. Преди обед ще вали по-съществено в северната половина от България. Следобед - и в южните райони. През нощта срещу неделя валежите ще продължават в Дунавската равнина, а на юг ще спират. Максималните температури ще са от 10 до 15°, по Черноморието - до 14°. За района на София минималната температура ще е около 0-1°, а максималната - до 10-11°. Над Рила и Пирин ще е облачно с валежи от мокър сняг.

Билата и върховете ще бъдат закрити от облаци

Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от североизток с пулсове до 30-40 километра в час. Максималните температури над 2500 м ще са от -6 до -3°, а на 1500 метра - от 1 до 5°.

В неделя сутринта се очакват температури от 2 до 7°, по Черноморието - до 7-8°. Над страната дъждовете ще продължават. Преди обед ще вали над цялата страна, а следобед ще превалява в западните и източните райони. В Добруджа ще прегърми. Максималните температури ще са от 8 до 13°, по Черноморието - до 14°. За района на София минималната температура ще е 2-3°, а максимална - до 8-9°. Над Рила и Пирин ще бъде облачно с валежи от мокър сняг. Има условия за повишена лавинна опасност и заледени туристически пътеки по високите части. Вятърът над 2500 м ще бъде от североизток с

пулсове до 30-40 км/ч

Максималните температури над 2500 м ще са от -7 до -4°, а на 1500 м - от 1 до 5°.

В понеделник валежите постепенно ще спират и следобед ще има слънчеви часове. Във вторник и сряда се очакват валежи от дъжд и сняг. Главно в сряда мокър сняг ще превали по високите западни полета и в Добруджа. В четвъртък валежите спират и ще има повече слънце следобед. В петък времето ще бъде динамично, като се задава средиземноморски циклон, който ще донесе у нас нови валежи и прегърмявания.

Каква е снежната покривка

Витоша - на 1800 м: от 40 до 60 см

Рила - на 2300 м: от 80 до 170 см

Рила - на 1700 м: от 60 до 110 см

Пирин - на 2500 м: от 140 до 185 см

Пирин - на 1600 м: от 30 до 50 см

Пирин - на 1000 м: от 5 до 10 см

Родопи - на 1900 м: от 30 до 60 см

Западна Стара планина -

на 1500 м: от 5 до 10 см

Централна Стара планина -

на 2000 м: от 130 до 180 см

Централна Стара планина -

на 1500 м: от 20 до 40 см