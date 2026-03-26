Вижте как променят движението в София заради откриването на мото сезона

Във връзка с откриването на мото сезон 2026 г. се въвеждат следните временни промени в организацията на движението:
Забранява се престоят и паркирането, както следва:
- От 05:00 до 12:00 ч. на 28.03.2026 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I".
- Забранява се влизането на пътни превозни средства, с изключение на тези, обслужващи мероприятието:
- От 09:00 до 12:00 ч. на 28.03.2026 г. по бул. „Цар Освободител" в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков" и ул. „Г. С. Раковски".
- Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна" и Националния исторически музей:
- От 14:00 ч. на 27.03.2026 г. до 20:00 ч. на 28.03.2026 г., с изключение на автобусите от градския транспорт.
- От 12:00 до 20:00 ч. на 28.03.2026 г. ограничението важи и за автобусите от обществения транспорт.
- Забранява се влизането на пътни превозни средства:
- От 13:00 до 16:30 ч. на 28.03.2026 г. по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин" и пътен възел „Бояна".
Промени в градския транспорт
От 12:00 до 20:00 ч. на 28.03.2026 г. „Център за градска мобилност" променя частично маршрутите на автобусни линии № 63, № 111 и № 304.
Автобусна линия № 63 (в посока кв. Бояна):
От бул. „Бр. Бъкстон" надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин", надясно по ул. „Иваница Данчев" и по маршрута си.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Закриват се спирки:
- с код 1464 „НИМ"
- с код 0262 „Гробищен парк Бояна"
- с код 1448 „Резиденция Бояна"
Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Младост"):
От бул. „Никола Петков" надясно по ул. „Ал. С. Пушкин", наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев", надясно по Околовръстен път и по маршрута си.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Закриват се спирки:
- с код 0279 „Бул. Ал. Пушкин"
- с код 1464 „НИМ"
Автобусна линия № 304 (в посока НИМ):
Движението ще се осъществява по бул. „България" до автомобилния подлез при ул. „Българска легия", надясно и обръщане на посоката през подлеза, след което обратно по бул. „България" по маршрута двупосочно.
Разкрива се временна начална и крайна спирка в правия участък на западното локално платно на подлеза.
Закриват се спирки:
двупосочна с кодове 0866 и 0868 „Кв. Манастирски ливади"
с код 2848 „Национална футболна база"
с код 1464 „НИМ"