Проф. Георги Рачев: До Цветница хладно и дъждовно, в планините нов сняг до 50 см

Повсеместни валежи, особено в източната част на България, а в понеделник и вторник циклонът ще се изтегли на изток. В планините може да натрупа и 50 см сняг по планините - ако не стане, ще се извиня за тази прогноза.

Това заяви климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на Би Ти Ви. Днес в Западна и утре в Източна България ще има краткотрайни, но по-интензивни валежи. Според него ще е хладно за сезона и дъждовно за Цветница,

От 1 април идва валежен процес, под 600-700 метра надморска височина може и да прехвърчи някоя снежинка, но няма да натрупа. След Цветница не се очакват мразове в началото на април, смята климатологът. В Източна България се очертават някъде около 30 литра на кв. м, но пък март беше брутално сух, припомни проф. Рачев.