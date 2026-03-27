ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Лоши са условията за туризъм в планините

Ски зоните все още работят частично. Снимка: Валентин Хаджиев

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е мъгливо, а по-вискоките части и ветровито. По билото на Стара планина вятърът е ураганен.

Превалява сняг на височина над 1400 метра, посочиха още от ПСС.

Ски зоните все още работят частично.

За изминалото денонощие от ПСС са оказали помощ на група от трима души (планински водач с група) в района на Джамджиев ръб над хижа Вихрен. Те са били в затруднение да слязат и са получили помощ от отряда на ПСС в Банско. Сигналът е подаден през системата на 112 около 19 ч. Акцията е приключила успешно след полунощ.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Ски зоните все още работят частично. Снимка: Валентин Хаджиев

Четете още

Още от Полезно

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта