ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
На 31 март ще правят профилактика на тол рамки в участъците Мелник - Петрич и Гоце-Делчев – ГКПП „Златарево“

На 31 март /вторник/ по участъци от път III-108 Мелник - Петрич и път III-198 Гоце-Делчев – ГКПП „Златарево" ще се извършва профилактика на тол рамки. В тази връзка е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от АПИ. 

Във вторник от 13 ч. до 14 ч. движението по път III-108 Мелник - Петрич, в района на Рупите /при 8-и км/,ще се осъществява в една лента.

От 11:30 ч. до 12:15 ч. преминаването по път III-198 Гоце-Делчев – ГКПП „Златарево", в района на Струмешница /при 85-и км/, ще е поетапно в една лента за изпълнение на планираните дейности. В интервала от 12:30 ч. до 13 ч. ще се работи в района на Петрич /при 75-и км/, а от 14:15 ч. до 15 ч. в района на Калиманци /при 45-и км/.

Агенцията апелира водачите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Път Снимка: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

