Хляб от лимец с маслини

КОЙ ГОТВИ
Пепа Стоева изпраща рецепта за домашно хлебче с брашно от лимец. Добавките в него могат да бъдат маслини, сушени домати, семена или твърди сирена.
ПРОДУКТИ
450 г кисело мляко, 1 ч.л. сода за хляб , 1 ч.л. оцет, 1 ч.ч. сол, 400 г брашно от лимец, 30 мл зехтин, 2 яйца, 100 г ситно нарязани подсушени маслини без костилка , 2 с.л. семена за поръсване
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Загряваме фурната на 180 градуса. Содата и оцета разтваряме в киселото мляко. Разбиваме яйцата за кратко и към тях прибавяме шупналото кисело мляко, солта и зехтина.
Разбъркваме сместа и на 2-3 пъти прибавяме пресятото брашно. Объркваме, докато го поеме. Прибавяме и нарязаните маслини и отново объркваме хубаво.
Прехвърляме сместа във форма за печене, застлана с хартия за печене. Отгоре заглаждаме, поръсваме със семената и притискаме леко с длан.
Печем за 1 час в предварително загрята фурна. Изваждаме от формата и хартията на решетка и оставяме да се охлади.