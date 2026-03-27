Хляб от лимец с маслини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева изпраща рецепта за домашно хлебче с брашно от лимец. Добавките в него могат да бъдат маслини, сушени домати, семена или твърди сирена.

ПРОДУКТИ

450 г кисело мляко, 1 ч.л. сода за хляб , 1 ч.л. оцет, 1 ч.ч. сол, 400 г брашно от лимец, 30 мл зехтин, 2 яйца, 100 г ситно нарязани подсушени маслини без костилка , 2 с.л. семена за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме фурната на 180 градуса. Содата и оцета разтваряме в киселото мляко. Разбиваме яйцата за кратко и към тях прибавяме шупналото кисело мляко, солта и зехтина.

Разбъркваме сместа и на 2-3 пъти прибавяме пресятото брашно. Объркваме, докато го поеме. Прибавяме и нарязаните маслини и отново объркваме хубаво.

Прехвърляме сместа във форма за печене, застлана с хартия за печене. Отгоре заглаждаме, поръсваме със семената и притискаме леко с длан.

Печем за 1 час в предварително загрята фурна. Изваждаме от формата и хартията на решетка и оставяме да се охлади.