Акатистна събота е, на 28 март почитаме св. Богородица

Акатистна събота

Чудотворна икона на Пресв. Богородица „Златна ябълка". Преп Иларион Нови, изповедник и преп. Стефан, изповедник. Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, презв. Мъгленски. Св. мчк Енравота-Боян, княз Български

Днес е петата събота на великденския пост. Тя е наречена Акатистна и се почита св. Богородица. Акатист е песнопение молитва, при което вярващите стоят прави. Преведена от гръцки, думата означава "не се седи". Богородичният акатист е от 4 части, всяка се чете в първите 4 съботи на поста. В петата събота се чете целият акатист.

В българската традиция Акатистна събота е свързана с празника на чудотворната икона "Златна ябълка" в храма "Успение на св. Богродица" в асеновградския квартал Горни Воден.