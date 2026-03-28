ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22557619 www.24chasa.bg

Акатистна събота е, на 28 март почитаме св. Богородица

4052

Акатистна събота 

Чудотворна икона на Пресв. Богородица „Златна ябълка". Преп Иларион Нови, изповедник и преп. Стефан, изповедник. Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, презв. Мъгленски. Св. мчк Енравота-Боян, княз Български

Днес е петата събота на великденския пост. Тя е наречена Акатистна и се почита св. Богородица. Акатист е песнопение молитва, при което вярващите стоят прави. Преведена от гръцки, думата означава "не се седи". Богородичният акатист е от 4 части, всяка се чете в първите 4 съботи на поста. В петата събота се чете целият акатист.

В българската традиция Акатистна събота е свързана с празника на чудотворната икона "Златна ябълка" в храма "Успение на св. Богродица" в асеновградския квартал Горни Воден.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

