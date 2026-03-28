Сняг скова "Петрохан" - пет машини почистват и опесъчават прохода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силен снеговалеж затрудни вчера движението през прохода Петрохан, като временно бяха въведени ограничения за преминаване. Днес обстановката остава усложнена, въпреки че пътят е проходим при зимни условия.

Към момента в района работят пет снегопочистващи машини, които извършват почистване и опесъчаване на пътната настилка. Въпреки усилията, трасето все още е покрито със сняг, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите, предава NOVA.

Температурите във високите части на прохода са около минус 1 градус, а гъста мъгла допълнително намалява видимостта и създава предпоставки за опасни ситуации на пътя. Водачите се съветват да се движат с ниска скорост и с автомобили, оборудвани за зимни условия.

Ограничението за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона остава в сила, за да се предотвратят инциденти и затруднения в почистването на пътя.

Проходът Петрохан е един от важните планински маршрути в Северозападна България, свързващ областите Монтана и София, и често през зимния сезон е сред най-засегнатите от тежки метеорологични условия.