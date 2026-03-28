Идват още облаци и дъжд

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България. През нощта и в сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг, предава БТА.

Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 1°, максималната – около 9°.

Атмосферното налягане ше се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000-1200 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

В понеделник ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и Западния Предбалкан дъждът ще се примесва със сняг.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен вятър от север-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, максималните – между 8° и 13°. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток.

След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират.