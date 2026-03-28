Тази нощ в 3 ч. идва лятното време - местим часовниците с 1 час напред

На 29 март 2026 г. в 03:00 ч. се въвежда лятно часово време и часовниците се преместват с час напред, съобщиха от Българския институт по метрология.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз, пише на сайта на Европейския съвет. До вземането на окончателно решение действащата система остава в сила.