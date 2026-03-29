Интензивен трафик на изхода за камиони на Капитан Андреево и Лесово

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните са към 6 часа.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента, напомнят от "Гранична полиция".

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи на границата с Гърция. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.