Облачно и мъгливо в планините, условията за туризъм са лоши

Не са добри условията за туризъм в планините Снимка: Pixabay

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е облачно и мъгливо. Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса. Има слаб вятър.

Няма постъпили сигнали за инциденти с туристи през изминалото денонощие. Има лавинна опасност, като по високите части на планините е в най-висока степен. 

Според прогнозата за времето а Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000-1200 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.

