Нестабилно време с валежи, температурите тръгват надолу

През следващото денонощие ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността, главно в часовете преди пладне над Югозападна България. Все още ще има превалявания от дъжд, на повече места в източните райони, а следобед и в планинските. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който вечерта почти навсякъде ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 3°, максималната – около 9°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 12°-13°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде разкъсана, предимно значителна след пладне, когато на изолирани места ще превали, по високите части – сняг. Ще духа до умерен, по билото на Източна Стара планина и силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°. В сряда времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен. Дневните температури ще се понижат, съобщава БТА.