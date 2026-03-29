ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл призова САЩ да окажат натиск върху Украйна ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22563942 www.24chasa.bg

Промени в движението заради миене на подлези в София на 6 и 10 април

Миене на улиците Снимка: Архив

Въвежда се временна организация на движението за машинно миене на транспортни подлези в София на 6 и 10 април, съобщиха от пресцентъра на Столичната община, предаде БТА.

Във връзка с планирано машинно миене на пътните платна, тротоарите и спирките на градския транспорт, включително почистване и извозване на отпадъци, се въвежда временна забрана за движение в определени участъци.

На 6 април от 00:30 до 02:00 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“. От 02:00 до 04:30 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“ (при „Подуяне“).

На 10 април от 00:30 до 04:30 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.

От 1 март в София започна миене с автоцистерни, след ръчно почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки против заледяване, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

