Бриош питки за бургери

Може да ги замесим и в хлебопекарна

КОЙ ГОТВИ

Анелия Терзиева ни изпраща рецепта за мека, маслена бриош питка с леко сладък вкус и златиста коричка – идеална за гурме бургери. Хлябът тип бриош е част от френската кухня.

ПРОДУКТИ

150 мл прясно

мляко

50 г масло

25 г захар

1 щипка сол

350 г брашно

1 яйце и 1 жълтък

за намазване

1 п. (7 г) суха мая

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме леко затопленото мляко с маята, разтопеното масло, яйцето и разбъркваме. В брашното слагаме захарта и солта, разбъркваме и прибавяме към брашното течните съставки.

Омесваме средно меко тесто и го оставяме да втаса, докато удвои обема си. След това оформяме питките и ги оставяме да втасат още веднъж.

Мажем всяка питка с жълтък, поръсваме със семена и печем за 20-25 минути на 180-190 градуса, като ги завиваме след първите 10 минути с алуминиево фолио.

Охлаждаме питките върху решетка и ги използваме за бургери с плънка по желание.