ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22566189 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево" и „Лесово" за товарни автомобили

3212
Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция „Капитан Андреево" и „Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин. 

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преход, предава БТА. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границата с Република Северна Македония и на границата със Сърбия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

