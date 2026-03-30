Най-много дъжд през последните дни вали в търговищкото село Вардун

Най-голямо количество дъжд през почивните дни е паднало в района на търговищкото село Вардун. Сумарно там са отчетени общо 68 литра на квадратен метър, съобщи ръководителят на Метеорологичната обсерватория в Търговище Красимира Стойчева, предава БТА.

По данни обслужващите климатичните станции, разположени в различни населени места на областта, на следващо място по количество валеж е Омуртаг - със 64 л/кв. м. В района на поповското село Славяново валежът е 46 л/кв. м, а в Търговище - 44 л/кв. м.

Стойчева допълни, че в съботния ден най-голям е бил валежът в района на търговищкото село Надарево. Там са измерени 18 л/кв. м. За населеното място има данни и за градушка с размер 5 мм, която е продължила около пет минути.

Днес над областна продължава да вали с различен интензитет. Прогнозата е след обяд валежите да спрат. Ще духа слаб до умерен вятър. За Търговище максималната температура ще е около 12 градуса.

Синоптикът допълни, че във вторник и сряда ще е облачно със слаби валежи на изолирани места. В сряда вятърът ще се усили и в четвъртък отново се очакват повсеместни валежи. Дневните температури ще се понижат.

Както БТА съобщи по-рано вследствие на обилните валежи през последните часове нивото на Черни Лом в района на поповското село Априлово на места излезе от коритото си.