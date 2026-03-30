Софийският зоопарк вече ще работи по лятното часово време

От днес (30 март) Общинското предприятие „Зоологическа градина – София" преминава към лятно работно време. Това съобщиха от Зоологическата градина във Фейсбук.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще работят всеки ден от 9:30 до 18:00 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка ще бъде разрешен до 19:00 часа.

От 9:30 до 18:00 часа ще бъдат отворени и залите „Големи котки, терариум и аквариум", „Гиганти", както и залите „Примати" 2 и 3, информираха още от зоопарка.

Зоологическата градина работи без почивен ден и ще бъде отворена и по време на великденските празници – на 10, 11, 12 и 13 април.