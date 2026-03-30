За полагането на асфалт днес и утре от 9 ч. до 19 ч. се ограничава движението по отсечката между Костенец и Долна баня

По участъка ще премине етап от колоездачно състезание Giro d'Italia

За полагането на асфалт на 30 и 31 март от 9 ч. до 19 часа временно се ограничава движението по път II-82 в участъка между Костенец и Долна баня (от км 0 до 6-и км). При изпълнението на ремонтните работи в 6-километровата отсечка превозните средства ще се пренасочват по обходен маршрут през село Пчелин. Трафикът ще се регулира с пътни знаци и регулировчици, съобщават от АПИ. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

Пълното затваряне на трасето се въвежда, за да се осигурят условия за едновременно асфалтиране и на двете плата, с което ще се постигне непрекъснатост между отделните ленти, по-добра цялост, по-голяма здравина, дълготрайност на настилката и качество на строително-монтажните работи.

Текущият ремонт на път II-82 Костенец – Самоков - София се изпълнява в определени участъци с обща дължина близо 28 километра. Дейностите са на различен етап, като на места отсечките се фрезоват, а на други се полага асфалтова настилка.

По трасето, започващо от Долна баня и достигащо след село Радуил (от 9-и до 18-и км) е приключило фрезоването и в следващата седмица се предвижда да започне изпълнение на асфалтовите работи.

В участъка между Самоков и разклона за село Злокучене (от 39-и до 46-и км) настилката е фрезована и предстои да стартира полагането на асфалт.

Ремонт на износващия пласт ще се изпълни и по трасето от село Кокаляне, през село Панчарево до Софийския околовръстен път (от 81-ви до 86-и км).

Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности по цялото трасе на второкласния път е до края на април т. г. Те са свързани с провеждането на международното колоездачно състезание Giro d'Italia, част от трасето, на което преминава по път II-82. Ремонтните дейности се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в Софийска област.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.