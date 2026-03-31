Гъбник по северняшки

КОЙ ГОТВИ

“Това е стара рецепта на северняците. Подходяща е за постите. Гъбникът се приготвя лесно. Става много вкусен, мекичък и ароматен”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

400 г брашно, 150 мл хладка вода, 2 яйца, 2 с.л. кисело мляко, 2 с.л. олио, 20 г прясна мая, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, още малко брашно за намесване на тестото

За плънката:

500 г гъби, 1 голяма глава воден лук, 1 чушка (свежа или суха), 1 к.л. червен пипер, черен пипер, чубрица, копър, магданоз, сол на вкус, 1 к.ч. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Замесваме меко тесто. Оставяме го да втаса. През това време приготвяме плънката. Измиваме и белим гъбите. Нарязваме ги на половинки, след това на филийки. Нарязваме лука и чушката и ги запържваме в 3-4 с.л. олио и сол на вкус.

Добавяме гъбите и ги задушаваме до леко запържване, добавяме и подправките. Разбъркваме добре и отстраняваме от котлона. Оставяме сместа да се охлади.

Намесваме вече втасалото тесто добре. Разделяме го на 2 парчета с различна големина. Оформяме 2 топки и ги разточваме с точилка. По-голямата кора слагаме на дъното на намазана с олио тава така, че краищата да излязат извън. Върху нея разстиламе плънката равномерно и я покриваме с малката кора.

Намокряме я леко с вода, за да може тя да прилепне добре с другата, с която ще я загърнем. Загръщаме краищата на долната олба все едно, че “плисираме пола”. Разплескваме с ръка печивото добре. Намазваме с олио и дупчим на няколко места с вилица.

Оставяме го да втаса до почти двойно увеличение на обема му и го печем в загрята на 180° фурна до приятен загар. Изваждаме го, намазваме го с останалата мазнина и го завиваме с мека кърпа до омекване.