Дъжд и гръмотевици за Великден, но градусите до 24

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Април по-топъл от нормата, много ще са обаче и валежите

На Великден ще е дъждовно, а най-вероятно и предишната неделя - на Цветница.

С обилни валежи идва април, но носи и истински пролетни температури - между 19 и 24 градуса. Средната максимална за месеца се очаква да мине нормата, достигайки 17 - 22 градуса. Това е с около 2° градуса над обичайното. Средните минимални температури пък ще се движат между 4 и 9 градуса.

Повече дъжд ще има от 1 до 3 април, в средата на месеца - от 16-и до 19-и, и в края му - от 26-и до 30-и, в западните и централни райони.

Очаква се за месеца да паднат общо

количества от 90 до 120 л/кв. м,

прогнозира директорът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

При интензивните валежи на 2 и 3 април в западните и в централните райони се очакват до 40- 50 л/кв. м.

На 4-и валежите спират, ще има повече слънце. Но още на Цветница влажен въдух от север ще проникне над страната. Очакват се слаби валежи, по-съществени в Централна и Източна България. В планините следобед ще има слънчеви часове.

Празнуващите ще се радват на максимални температури между 15 и 20 градуса.

До края на първата десетдневка и в началото на втората (от 6 до 11 април) ще бъде предимно слънчево, в южните райони до 22-25°.

Ветровито ще е на Разпети петък

и на 11-и, като вятърът ще е от юг.

На Великден се очакват дъждове с летен характер и гръмотевици, с повече валежи в западната половина от страната - до 30-50 л/кв. м.

Максималните температури на Възкресение ще са между 19 и 24°.

На 14 и 15 април ще е мъгливо с ръмежи по черноморското крайбрежие. В края на втората десетдневка (от 16 до 19 април) отново се очакват интензивни дъждове, като по-големи количества ще се излеят в Южна България, прогнозира Янков.

Валежните периоди ще продължат до края на месеца - около 23-24 и от 26-и до 30-и. Но пък започва

чувствително затопляне от 20-и до края на април

Това е първият типичен пролетен месец, средните температури надвишават с 4-5 мартенските. Слънчевото греене и продължителността на деня продължават да растат. Увеличава се и интензивността на валежите, обикновено имат краткотраен, но и проливен характер. Два-три средно ще има и гръмотевични бури.

Опасността от слани е голяма, но към края на месеца те не са характерно явление за централните и източните райони.

Макар и не всяка година, понякога през април нахлува студен арктичен въздух и превалява сняг, който бързо се топи.

15 см е натрупало в София на 16.04.1997 г.

Тогава в осем от дните на месеца в цялата страна е имало снежна покривка. Така се случва и на 6 и 7 април 2003 г., когато на места в равнините тя достига 3 см, а по високите части на планините - 150. На 8 април същата година са отбелязани рекордните -14 в Чирпан, а на много места -

-8, -10 градуса. И само три седмици по-късно настават над 30° жеги

на 29 и 30 април.

В последната седмица на април през 2000 г. пък в много райони на Дунавската равнина за 2-3 дни падат валежи между 80 и 150 литра на кв. м, което e около 2 пъти над нормата за целия месец.

Според народната метеорология при

дъждовен април ще е плодородна годината

Но ако е студено и има слана, няма да е добра реколтата.

Нов мокър сняг в планините

Във високите частни на планините между 1-и и 5 април, когато се чакат сериозни валежи в цялата страна, отново ще вали мокър и тежък сняг. Там нов натрупа и в края на миналата седмица.

Дебелата бяла покривка тази година ще позволи ски да се карат до Великден. От 10 април обаче се очаква да задуха южният вятър, който в народната метеорология се нарича бял, или снегояд. Той бързо ще топи снежната покривка в планините.

Слаби геомагнитни бури ще има от 9-и до 11-и

Април ще започне със слаба интензивност на земното магнитно поле.

На 3-и и 4-и има условия за слаби геомагнитни бури в полярните области на Земята, които няма да засегнат средните географски ширини и Балканите. Повишение на геомагнитната активност се очаква през периодите от 5 до 10 април , с условия за слаби бури от 9 до 11 и от 18 до 20 април. От 21 април до края на месеца геомагнитната активност се очаква да бъде повишена, временно слаба от 21 до 24 април.

