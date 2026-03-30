Всички музеи във Велико Търново ще са отворени по великденските празници

Дима Максимова

Снимка: РИМ - Велико Търново

Всички обекти и експозиции от структурата на Регионален исторически музей-Велико Търново ще работят по великденските празници. В дните 10-13 април 2026 г. те ще приемат посетители, съобразно работното време за активния туристически сезон, като се отменят часовете за профилактика в посочения период, посочват от ръководството.

От 10 до 12 април т.г., включително, ще функционира още една каса за Архитектурно-музеен резерват „Царевец", която ще е отворена от 10,00 до 16,00 ч.

Музеите „Сарафкина къща" и „Затвор" ще са затворени за посещения на 9 април /четвъртък/ и на 14 и 15 април 2026 г. /вторник и сряда/.

