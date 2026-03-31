Проф. Георги Рачев: През Страстната седмица нещата ще са с още по-страстен характер - дамите махат шубите

Какво ще бъде времето от днес до Цветница? Отговорът даде в свой стил климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

„Днес ще бъде малко по-сухо. Валежи ще има в Южна България. Циклон ще дойде от Северна Африка и ще се движи през Южна Гърция и Черно море на североизток. Той ще определи времето. Утре, следобед, започва нахлуването на този въздух. Циклонът ще мине и южно от България, в резултат на което ще засмуче малко по-хладен въздух. В четвъртък – за последно студ", обеща професорът.

По думите му на Цветница ни очаква ясно, хубаво, слънчево и топло време.

"Започва затоплянето, а през Страстната седмица нещата ще придобият още по-страстен характер и температурите ще станат доста съществени. Дамите ще махнете шубите и шапките", отбеляза проф. Рачев и допълни, че 15-16 градуса ще преобладават в ниското.