ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БАБХ сигнализира за замърсяване на река Лесидренск...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22572987 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: През Страстната седмица нещата ще са с още по-страстен характер - дамите махат шубите

Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

Какво ще бъде времето от днес до Цветница? Отговорът даде в свой стил климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

„Днес ще бъде малко по-сухо. Валежи ще има в Южна България. Циклон ще дойде от Северна Африка и ще се движи през Южна Гърция и Черно море на североизток. Той ще определи времето.  Утре, следобед, започва нахлуването на този въздух.  Циклонът ще мине и южно от България, в резултат на което ще засмуче малко по-хладен въздух. В четвъртък – за последно студ", обеща професорът.

По думите му на Цветница ни очаква ясно, хубаво, слънчево и топло време.

"Започва затоплянето, а през Страстната седмица нещата ще придобият още по-страстен характер и температурите ще станат доста съществени. Дамите ще махнете шубите и шапките", отбеляза проф. Рачев и допълни, че 15-16 градуса ще преобладават в ниското.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)