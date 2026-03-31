ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
АПИ: Няма да може да се купуват винетки за един час на 31 март

е-винетки СНИМКА: Архив

Във вторник, 31 март, от 18 до 19 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От пътната агенция уточняват, че причината са тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.
Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3.5 тона.
За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им е-винетка или маршрутна карта.

е-винетки СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Полезно

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)