Козуначена погача с шамфъстък

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева предлага разкошна козуначена погача с паста от шамфъстък.

ПРОДУКТИ

250 мл прясно мляко, 600 г фино бяло брашно, 80 г захар, 7 г суха мая, 2 яйца, кората на един лимон, 80 г масло, 20 г масло за намазване на тавата и козунака, паста от шамфъстък, 1 жълтък, стафиди, ром, ядки шамфъстък и захар за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Затопляме прясното мляко. В него слагаме 1 ч.л. захар, брашно и суха мая. Покриваме и оставяме за няколко минути, за да се активира маята. През това време разбиваме яйцата със захарта и лимонената кора.

Добавяме маслото. Отново всичко разбиваме добре. На етапи добавяме останалото брашно в сместа. Ако тестото ви лепне, намажете ръцете си с мазнина. Готовото тесто намазваме с малко мазнина, за да не хване коричка, докато втасва на топло.

Оставяме го да втасва за 90-120 минути. Намазваме тава с масло. С намазнени ръце късаме от тестото едно парче и оформяме малко по-голямо топче, което намазваме с пастата от шамфъстък и слагаме в средата на тавата. Около него оформяме по-малки топчета, в които завиваме плънката от шамфъстък. По желание може да сплетем на плитка и да добавим стафиди, накиснати в ром.

Намазваме с масло и оставяме да втасва още 40 минути. Намазваме с разбит жълтък, поръсваме със захар и ядки. Печем в топла фурна на 180 градуса за 45 минути или до готовност.