Велики понеделник е, вижте кой празнува имен ден на 6 април

Велики понеделник. Йосиф Прекрасни. Успение на св. Методий Славянобългарски. Св. Евтихий, патр. Константинополски. Св. мчци Тимотей и Диоген

В ранната си младост св. Методий избрал военното поприще и 10 години управлявал славянска област. Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. Оттогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото дело - създаване на славянската писменост.

Имен ден: Страхил