Столична община ускорява ремонтите заради етапа от обиколката на Италия

Булевард “Цариградско шосе” в София. СНИМКА: “24 ЧАСА

Столичната община ускорява дейностите по обновяване и възстановяване на пътната инфраструктура във връзка с провеждането на етап от колоездачната обиколка на Италия. 

От понеделник, 6 април, при благоприятни атмосферни условия, започват ремонтни дейности по бул. „Цариградско шосе" и бул. „Самоковско шосе", свързани с подготовката на трасето за провеждане на събитието. 

Строителните екипи ще работят в следните основни участъци:

по бул. „Самоковско шосе" – от Софийския околовръстен път до бул. „Копенхаген";

по бул. „Цариградско шосе" – от бул. „Копенхаген" до „Площад на авиацията" и „Орлов мост" в посока център.

Предвидено е ракордиране на дъждоприемни шахти и ремонт на локални неравности по пътната настилка с цел подобряване на нейната експлоатационна годност и безопасността на движение.

Дейностите ще се извършват поетапно в малки участъци, без пълно спиране на движението, но със стесняване на пътните ленти. Ще се избягват часовете с най-натоварен трафик. По бул. „Самоковско шосе" ще се работи в двете платна, като движението ще се ограничава поетапно на отделни участъци. На „Цариградско шосе" ще се работи основно в бус лентата.

Очакват се временни затруднения в движението. Водачите на моторни превозни средства се призовават да шофират внимателно и да използват алтернативни маршрути.

Планира се обновяването на инфраструктурата в посочените участъци да приключи до края на месеца.

Булевард "Цариградско шосе" в София. СНИМКА: "24 ЧАСА

