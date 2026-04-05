Столична община ускорява ремонтите заради етапа от обиколката на Италия

Столичната община ускорява дейностите по обновяване и възстановяване на пътната инфраструктура във връзка с провеждането на етап от колоездачната обиколка на Италия.
От понеделник, 6 април, при благоприятни атмосферни условия, започват ремонтни дейности по бул. „Цариградско шосе" и бул. „Самоковско шосе", свързани с подготовката на трасето за провеждане на събитието.
Строителните екипи ще работят в следните основни участъци:
по бул. „Самоковско шосе" – от Софийския околовръстен път до бул. „Копенхаген";
по бул. „Цариградско шосе" – от бул. „Копенхаген" до „Площад на авиацията" и „Орлов мост" в посока център.
Предвидено е ракордиране на дъждоприемни шахти и ремонт на локални неравности по пътната настилка с цел подобряване на нейната експлоатационна годност и безопасността на движение.
Дейностите ще се извършват поетапно в малки участъци, без пълно спиране на движението, но със стесняване на пътните ленти. Ще се избягват часовете с най-натоварен трафик. По бул. „Самоковско шосе" ще се работи в двете платна, като движението ще се ограничава поетапно на отделни участъци. На „Цариградско шосе" ще се работи основно в бус лентата.
Очакват се временни затруднения в движението. Водачите на моторни превозни средства се призовават да шофират внимателно и да използват алтернативни маршрути.
Планира се обновяването на инфраструктурата в посочените участъци да приключи до края на месеца.