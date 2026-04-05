Промени в движението и градския транспорт в София заради ремонти

Във връзка с изграждане на сградно канализационно отклонение (СКО) на ул. „Васил Петлешков" № 41, район „Подуяне", се въвежда временна организация на движението в периода от 6 април до 9 април 2026 г. (включително), съобщи БТА.

Ограничения за движение:

В посочения период се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Васил Петлешков" в участъка между ул. „Филип Тотю" и ул. „Панайот Хитов".

Промени в градския транспорт: Променя се маршрутът на тролейбусни линии № 2 и № 4 само в посока ж.к. „Бъкстон" и ж.к. „Дружба-2", както следва:

от ж.к. „Хаджи Димитър" по обичайния маршрут до кръстовището с ул. „Ген. Липранди";

по ул. „Ген. Липранди", ул. „Макгахан" и ул. „Панайот Хитов";

след спирка „Ул. Макгахан" линиите продължават по утвърдените си маршрути.

В обратна посока маршрутите не се променят.

В засегнатия участък тролейбусите ще се движат на дизелов двигател.

Промени в спирките:

Разкрива се временна спирка „Бл. 119 ж.к. Хаджи Димитър" на ул. „Макгахан";

Закрива се спирка „Ул. Панайот Хитов" за линии № 2 и № 4.