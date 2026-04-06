Интензивен трафик за тирове на ГКПП „Капитан Андреево“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево“ на изход от товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ за движението на българските граници към 6 ч., информира БТА.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе, след ремонт на пътната настилка и преминаването временно се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия.