В днешния дом душът вече не е просто функционална необходимост. Той е ежедневен момент на преход – от забързани сутрини до по-спокойни паузи, където комфортът и атмосферата имат значение.

Баните все повече се превръщат в пространства за отдих и именно малките детайли правят преживяването.

Под марката Ideal Standard душовете са проектирани според реалния живот. От начина, по който тече водата, до начина, по който продуктите се вписват в различни домове, всеки елемент е обмислен, за да балансира дизайн, технология и ежедневна практичност.

Проектирани за всяко пространство

Няма две еднакви бани. От компактни градски пространства до по-просторни интериори, днешните бани трябва да бъдат функционални, като същевременно запазват индивидуалност. Независимо дали обновявате съществуваща баня или планирате ново пространство, гъвкавостта и лесната инсталация са ключови.

Портфолиото от душове на Ideal Standard се адаптира към различни интериори, изисквания за инсталация и лични предпочитания. Вградените смесители позволяват по-голяма свобода при монтаж, като осигуряват персонализирано проектиране на банята, докато душ системите изискват по-директен подход при монтажа.

Колекциите Ceratherm, Ceraflow и Ceratwist на Ideal Standard предлагат широка гама от термостатични, ръчни и опция с превключване на струята, което улеснява избора на идеалното решение за всеки дом. С конзолата за монтаж EasyMount, ремонтът е по-бърз и не изисква допълнително пробиване, защото можете да използвате съществуващите отвори.

Където дизайнът среща ежедневния комфорт

Добрият дизайн на банята може да се усети и види. Изчистените линии, балансираните пропорции и изборът на покрития позволяват на душ решенията да се вписват естествено в различни интериори.

Инженерният опит стои зад всеки дизайн, за да гарантира постоянна и комфортна употреба. Стабилният температурен контрол, плавното управление и фокусираните върху потребителя функции за безопасност осигуряват ефективност, която перфектно допълва елегантния дизайн. Това подсилва разбирането, че истински добрият дизайн на банята се усеща и оценява в ежедневието, а не само чрез външния вид.

Тайната е в малките детайли

Модерната душ зона е свързана с индивидуалността. Възможността за избор на предпочитана струя, размер на душ-главата, ръчния душ и дори светлинните функции позволяват на всеки потребител да персонализира напълно своето душ изживяване, независимо дали за бърза ежедневна рутина или за по-релаксиращи моменти.

Колекцията Solos включва интегрирана, променяща цвета си светлина в душ главата, която създава завладяваща игра на светлина, цвят и вода. Ръчният душ предлага три различни режима на струята: дъжд, копринен дъжд и активен масаж.

Практични детайли, като лесни за почистване повърхности, ергономични контроли и удобни решения за поставяне на тоалетни принадлежности, превръщат ежедневната рутина в истинско изживяване. В допълнение, решенията за пестене на вода и отговорният подбор на материали отразяват дизайнерския подход, балансиращ комфорта с технологичната ефективност.

Ceratherm S200 впечатлява с висока ефективност в компактен дизайн, елегантна и модерна визия, допълнен с етажерка от закалено стъкло. Ръчните душове от серията Ceratherm T125 разполагат с бутон, който улеснява контрола на температурата и водния поток.

Когато детайлите правят разликата

Изчистените линии в дизайна, съчетани с техническа функционалност и гъвкавост в решенията на Ideal Standard, отговарят напълно на изискванията на съвременния начин на живот. Резултатът е гама, създаваща пространства, които са интуитивни, персонализирани и проектирани да бъдат непреходни във времето. Пространства, в които всеки детайл допринася за душ изживяване в съответствие с модерния начин на живот.