ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22616205 www.24chasa.bg

На 7 април ще ремонтират пътната настилка на АМ „Струма“ между Долна Градешница и Дамяница

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Утре - 7 април, шофьорите да се движат с повишено внимание от 128-и до 151-и км на АМ „Струма", в участъка Долна Градешница – Дамяница, в област Благоевград. В отсечката ще се ремонтира настилката, за да се повиши безопасността на движение, съобщават от АПИ. 

Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

От агенцията се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

